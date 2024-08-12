Названы города России с резко подешевевшей «вторичкой»

«Этажи»: сильнее всего за месяц вторичное жилье подешевело в Петербурге

За последний месяц в подавляющем большинстве российских городов-миллионников резко снизилась средняя цена квадратного метра в готовых квартирах. Локации с подешевевшей «вторичкой» со ссылкой на аналитиков федеральной компании «Этажи» назвали «Известия».

По информации специалистов, падение стоимости жилья зафиксировано в 11 из 16 городов-миллионников. Наибольшее снижение наблюдалось в Петербурге — на 3,2 процента относительно июля. Вторую и третью строчки заняли Волгоград и Краснодар, где вторичная недвижимость подешевела на 3,1 и 2,9 процента соответственно. В Москве, напротив, отмечен рост цен на готовые квартиры — положительная динамика составила 0,3 процента. Однако в целом по стране, уточнили эксперты, стоимость жилья уменьшилась на 0,7 процента за счет более устойчивой стоимости квадратного метра готового жилья в малых городах, где до этого и не фиксировалось сильной динамики роста, как это отмечалось в мегаполисах. Кроме того, средний уровень скидки при продаже, на которую готовы продавцы, остался неизменным — 5,7 процента от начальной цены.

По сравнению с августом 2023 года средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке в стране выросла в среднем на 7,2 процента. Аналитики пояснили, что на наблюдаемое снижение цен повлияли затяжной период высоких ставок по ипотеке и рост ключевой ставки в конце июля — они спровоцировали падение спроса на квартиры и усилили конкуренцию за покупателей. «Сформировавшаяся тенденция на снижение цен — это вполне оправданная в нынешних рыночных условиях ситуация. Квартиры с дисконтом и снизившейся стоимостью становятся более привлекательными и могут удержать спрос от его критического падения», — заключил директор компании Ильдар Хусаинов.

Ранее в этот же день стало известно, что за полтора года стоимость аренды однокомнатной квартиры в России выросла почти вдвое.