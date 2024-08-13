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08:04, 13 августа 2024Силовые структуры

Получившие рекордную взятку экс-сотрудники МВД оформляли счета на доверенных лиц

Суд арестовал счета сбежавших из РФ экс-сотрудников МВД Сатюкова и Соколова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Москве суд арестовал счета бывших сотрудников МВД России Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова, обвиняемых в получении рекордной взятки в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Следователи выяснили, что Сатюков и Соколов оформляли брокерские и банковские счета на доверенных лиц.

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко). В результате с марта по октябрь 2019 года Сатюков получил взятку в виде криптовалют, эквивалентных не менее 4,9 миллиарда рублей.

Суд арестовал бывших силовиков заочно, поскольку они успели скрыться за границей. Они объявлены в международный розыск.

Ранее сообщалось, что обвиняемые оставили семьям арестованное имущество и банковские счета.

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