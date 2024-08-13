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12:42, 13 августа 2024Ценности

Полуобнаженный Месси снялся с женой в бикини

Фото: @antonelaroccuzzo

Полуобнаженный капитан и нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси снялся на отдыхе с женой — моделью и блогершей Антонелой Рокуццо. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), которая насчитывает 40,2 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 37-летний спортсмен позировал в черных шортах и с голым торсом на яхте в Майами, США. В свою очередь, его 36-летняя избранница надела ярко-розовое бикини, которое состояло из топа с треугольными чашками и стрингов.

Кроме того, на судне с супругами находились их несовершеннолетние дети — сыновья Тьяго, Маттео и Чиро.

Ранее в августе российская рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала откровенное совместное видео с мужем.

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      Карина Черных
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