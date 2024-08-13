Помощник госсекретаря США прибыл на Украину

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии прибыл на Украину

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен прибыл на Украину с официальным визитом. Об этом сообщила американский посол на Украине Бриджит Бринк в социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Тепло встретили на Украине помощника госсекретаря США Джеймса О'Брайена!» — отмечается в публикации.

Бринк подчеркнула, что визит помощника госсекретаря в Киеве посылает «убедительный сигнал» о том, что Вашингтон «не отказывается от поддержки Украины».

Ранее американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил украинского президента Владимира Зеленского за атаку Вооруженных сил Украины на Курскую область. По его словам, он рад нападению украинской армии и назвал атаку «смелой и прекрасной».