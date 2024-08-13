Украинцев ограничили в получении водительских прав за рубежом

Не вставшим на воинский учет украинцам отказали в получении прав за рубежом

Граждане Украины мужского пола, находящиеся за границей, не смогут получить или обновить водительское удостоверение, если не обновили свои военно-учетные данные, пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на решение правительства страны.

По данным издания, в реестре военнообязанных «Оберег» должна содержаться информация об обновлении мужчиной 18-60 лет военно-учетных данных. Если информации нет, ему откажут в получении водительского удостоверения за границей. Ограничения также касаются выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства.

Закон об усилении мобилизации вступил на Украине в силу 18 мая. За неявку по повестке в ТЦК (территориальный центр комплектации, аналог военкомата) гражданину запрещают управлять транспортным средством. Кроме того, находящимся за рубежом военнообязанным ограничили консульские услуги. При этом демобилизация законом не предусмотрена.