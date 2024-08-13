Приговор бывшему смотрящему за Курганом к 10 годам колонии признали законным

Верховный суд РФ признал законным приговор экс-смотрящему за Курганом Петрову

Верховный суд России признал законным приговор бывшему смотрящему за криминальным миром Кургана Евгению Петрову, известному как Петренок, получившему 10 лет лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Курганской области.

Судебная коллегия по уголовным делам высшей судебной инстанции отклонила кассационную жалобу осужденного на приговор Курганского областного суда.

Петрова, помимо занятия высшего положения в преступной иерархии, также осудили за вымогательство с применением насилия.

Суд установил, что он с 2003-го по сентябрь 2021 года был участником криминальной среды. В феврале 2020 года Петров требовал с курганского предпринимателя систематических отчислений от прибыли, угрожая насилием и уничтожением имущества. В подтверждение своих угроз криминальный авторитет избил потерпевшего.

О задержании Петренка сообщалось осенью 2021 года. Годом ранее он отошел от криминальных дел и занялся легальным бизнесом. В тот момент вместо одного у Кургана появилось сразу трое смотрящих по кличкам Панча, Белый и Мага. По некоторым данным, номинально они подчинялись Петрову.