Отошедшего от дел «смотрящего» за Курганом задержала полиция

Смотрящего за криминальным миром города Кургана Евгения Петрова по кличке Петренок, который отказался от криминального статуса более года назад, задержала полиция. Об этом в пятницу, 1 октября, сообщает URA.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
С их слов, отошедший от дел Петров был задержан в компании еще нескольких человек. Кроме того, силовики провели обыски по местам жительства задержанных. В операции принимали участие в том числе и сотрудники правоохранительных органов из столичного региона.
На данный момент неизвестно, какую статью УК РФ могут вменять Петрову. Возможно, речь идет о статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») с максимальным наказанием до 20 лет лишения свободы. В суде изданию подтвердили, что от правоохранителей поступило ходатайство об аресте Петрова.
По информации URA.ru, Петров отошел от криминальных дел больше года назад, после чего занялся легальным бизнесом. В тот момент вместо одного у Кургана появилось сразу трое смотрящих — по кличкам Панча, Белый и Мага. По некоторым данным, номинально они подчинялись Петрову.