Назван наследник умершего на Урале авторитета Геры ЖБИ

Наследником умершего в Екатеринбурге от сердечного приступа Германа Гардта, известного в криминальном мире как авторитет Гера ЖБИ, может стать Артем Ч.. Имя нового преемника в четверг, 30 сентября, называет уральское издание Ura.

По данным издания, Ч. тренировался вместе с Гардтом и был ему близким другом. Он занимался парковочным бизнесом и руководил управляющими компаниями, а также вращался в различных кругах вместе с Гардтом, которого в городе знали как основателя спортивной школы, неформального лидера уличных боевых групп и близкого человека бывшего вора в законе Андрея Трофимова.

Ранее 30 сентября сообщалось, что Герман Гардт скоропостижно скончался от сердечного приступа. Скорая помощь прибыла на вызов уже после его смерти.