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На Урале умер криминальный авторитет Гера ЖБИ

URA.RU: в Екатеринбурге умер Герман Гардт, известный в криминальных кругах как Гера ЖБИ
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Кадр: KUDO URAL / YouTube

В Екатеринбурге скоропостижно скончался бизнесмен и тренер по боевым искусствам Герман Гардт, известный в криминальных кругах как Гера ЖБИ. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, авторитет умер ночью, предположительно, от сердечно-сосудистого заболевания. Скорая помощь прибыла на вызов уже после смерти Гардта.

В криминальных кругах он известен как лидер уличных боевых групп. Правоохранительные органы задерживали его на сходках.

13 августа сообщалось, что в Болгарии (по другим данным, в Израиле) на 73-м году жизни от рака легкого скончался вор в законе Владимир Баркалов, в криминальных кругах известный как Блондин. Он был судим шесть раз, из них пять — за хулиганство. В Коми он отбывал наказание с влиятельным грузинским вором в законе Валерьяном Кучулория, в криминальных кругах — Писо.

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