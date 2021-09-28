Осужденный за криминальный статус вор в законе обратился к главе МВД

Осужденный за статус вор в законе Огонек не признал вину и написал главе МВД Колокольцеву

Александр Окунев, известный в криминальном мире как вор в законе Огонек, осужденный на восемь лет и три месяца колонии за криминальный статус, не признал своей вины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Огонек категорически отрицал свой криминальный статус и написал письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву, где утверждал, что не занимает высшее положение в преступной иерархии.

В ходе суда отмечалось, что, оказываясь на решеткой, Огонек каждый раз признавал свой статус — это позволяло ему получать сроки в особом порядке и выходить по УДО. Защитник Окунева отметила, что такое поведение не соответствует воровским понятиям. Также защита обратила внимание, что у подсудимого есть жена, дети и внуки, хотя вор в законе не имеет права создавать семью.

Ранее, 27 сентября, суд приговорил вора в законе Огонька за статус в преступном мире. Как установил суд, его «короновали» в марте 1994 года на «сходке» (собрание криминальных авторитетов). Используя статус, осужденный активно способствовал укреплению и развитию криминальных связей, решал спорные вопросы, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, занимался разработкой отдельных преступлений.

Огонек был судим десять раз, 31 год из 58 лет жизни он провел в местах лишения свободы, почти всегда выполняя роль смотрящего.