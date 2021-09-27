Вор в законе Огонек получил новый срок за статус в преступном мире

В Московской области россиянин Александр Окунев, известный в криминальном мире как вор в законе Огонек, был приговорен к восьми годам и трем месяцам колонии строгого режима. Об этом в понедельник, 27 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель региональной прокуратуры Наталья Григорьева.

Как установил суд, в марте 1994 года на сходке (собрание криминальных авторитетов) было принято решение наделить Окунева статусом вора в законе, о чем уведомили других имеющих влияние в преступном мире людей. Используя статус, осужденный активно способствовал укреплению и развитию криминальных связей, решал спорные вопросы, участвовал в разделе сфер влияния и доходов, занимался разработкой отдельных преступлений.

Огонек был судим десять раз, 31 год из 58 лет жизни он провел в местах лишения свободы, почти всегда выполняя роль смотрящего. Согласно приговорам судов, семь лет он отбывал не в колониях, а в тюрьмах, где наиболее строгий режим. В 2018 году его вновь задержали по уголовному делу, возбужденному по статье 228 («Торговля наркотиками») УК РФ.

В ноябре 2018 года, оказавшись в СИЗО он сообщил другим арестантами о своем криминальном статусе, обязывающем их подчиняться. После появления в уголовном кодексе статьи 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ— обвинение по этому делу ему предъявили уже в следственном изоляторе, он объявил голодовку и потребовал освободить его от титула.

