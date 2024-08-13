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16:59, 13 августа 2024Экономика

Профицит внешней торговли России вырос при падении импорта

Банк России сообщил о росте профицита внешней торговли за полгода до $76,6 млрд

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

По итогам первых семи месяцев 2024 года профицит внешней торговли России вырос до 76,6 миллиарда долларов США, что на 13,6 миллиарда больше, чем в аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в материалах Банка России.

Отдельно в июле он вырос на 1,9 миллиарда долларов, до 8,1 миллиарда, такой результат достигнут благодаря новому снижению импорта. Профицит счета текущих операций в июле впервые за четыре года стал отрицательным (минус 0,5 миллиарда долларов), а за первые семь месяцев года вырос в 1,7 раза, до 39,7 миллиарда долларов.

Также в сообщении ЦБ говорится об ускорении снижения объема резервных активов. Годом ранее за семь месяцев их сумма упала на 6,7 миллиарда долларов, а теперь — на 8,8 миллиарда. Главной причиной стало проведение операций со средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ) и операций по регулированию валютной ликвидности на основе свопа.

Оценка параметров может быть пересмотрена после поступления данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Ранее регулятор уже неоднократно публиковал данные, значительно отличавшиеся от предварительных подсчетов в отношении абсолютных цифр.

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      Платон Щукин
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