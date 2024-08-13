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18:02, 13 августа 2024Мир

Профсоюз подал иск против Трампа и Маска

Профсоюз подал иск против Трампа и Маска, обвинив их в запугивании рабочих

Фото: Vincent Alban / Reuters

Профсоюз работников автомобильной, аэрокосмической и сельскохозяйственной промышленности Америки (UAW) подал иск против экс-президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска, обвинив их в «запугивании рабочих». Соответствующее решение опубликовано на сайте организации.

«Профсоюз UAW подал федеральные обвинения в нарушении трудового законодательства против дискредитированных миллиардеров Дональда Трампа и Илона Маска за их незаконные попытки угрожать и запугивать работников, которые отстаивают свои права, участвуя в согласованных действиях, таких как забастовки», — отмечается в заявлении.

В частности, возмущение профсоюза вызвал тот факт, что Трамп в недавнем интервью Маску на платформе X (бывший Твиттер) заявил о праве увольнять рабочих, участвующих в забастовках. Сама организация активно поддерживает его оппонента от Демократической партии США Камалу Харрис.

Ранее Маск заявил, что его интервью с Трампом и последующие обсуждения собрали около миллиарда просмотров. Эфир с миллиардером и политиком прошел на площадке Spaces в социальной сети Х.

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      Максим Габриелян
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