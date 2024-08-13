Пьяный россиянин ударил ребенка металлической трубой на детской площадке и был задержан

СК: против жителя Новосибирска возбудили дело о покушении на 4-летнего мальчика

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении 46-летнего жителя Новосибирска, который ударил ребенка металлической трубой на детской площадке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

По данным следствия, все произошло вечером 11 августа. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на детской площадке по улице Петухова, взял фрагмент металлической трубы и ударил им по голове 4-летнего мальчика.

Противоправные действия злоумышленника были пресечены очевидцами. Он уже задержан силовиками.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело 36-летнего жителя Чапаевска Самарской области, который изнасиловал соседскую малолетнюю девочку в заброшенном доме и расправился с ней.