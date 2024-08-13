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09:41, 13 августа 2024Россия

Пятилетняя россиянка съела бледную поганку и лишилась одного органа

На Урале у съевшей бледную поганку пятилетней девочки отказала печень

Фото: Jon Ingall / Shutterstock / Fotodom

На Урале пятилетняя девочка съела бледную поганку и лишилась одного органа. Об этом рассказало издание «Екатеринбург Онлайн» в Telegram.

После отравления родители девочки обратились к врачам. У пациентки отказала печень. Было принято решение о пересадке ей части печени матери. Это могло, в свою очередь, спровоцировать отказ других органов, отмечает издание.

Операцию провели в Москве. Вмешательство прошло успешно, и уже через несколько дней девочку перевели из реанимации в обычную палату. Глава семьи поблагодарил врачей и всех причастных к транспортировке девочки в столичную больницу.

Ранее в Бурятии полуторагодовалый мальчик по ошибке выпил средство для очистки плиты. Его доставили в больницу с сильным отравлением. Пациента удалось спасти.

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      Алан Босиков
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