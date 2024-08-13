Раскрыта средняя стоимость отдыха в отелях Европы в 2024 году

«Островок»: средняя стоимость ночи в отелях Европы в 2024 году — 14 тысяч рублей

Специалисты сервиса «Островок» раскрыли среднюю стоимость отдыха в отелях Европы во втором полугодии 2024 года. Данные опубликованы на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

Средняя цена ночи в гостиницах европейских стран во второй половине 2024 года составляет 14 тысяч рублей, что на 5 процентов дороже, чем в 2023-м. Отмечается, что самое дорогое проживание среди всех направлений Европы — в Швейцарии (24,6 тысячи рублей), Великобритании (23 тысячи) и Франции (18,7 тысячи).

В Черногории туристам придется отдать за ночь в отеле в среднем 15,2 тысячи рублей, в Испании — 15,1 тысячи рублей, в Германии — 14,7 тысячи, в Италии — 14,4 тысячи, в Португалии — 12,9 тысячи, а в Греции — 11,6 тысячи.

Самое бюджетное размещение из всех европейских стран путешественники смогут найти в Сербии (9,9 тысячи рублей), Венгрии (7,8 тысячи) и Болгарии (7,4 тысячи).

Кроме того, специалисты сервиса выяснили, что количество бронирований на второе полугодие 2024 года в некоторых европейских странах выросло до 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты связали эту тенденцию с увеличением числа рейсов в Европу через страны СНГ, что упрощает поездки россиянам.

Ранее эксперт по туризму, основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр раскрыла отношение к туристам из России в Европе. По ее словам, соотечественников рады видеть в Греции и Италии.