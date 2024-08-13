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08:38, 13 августа 2024Экономика

Россия резко снизила поставки рыбы в Южную Корею

РИА Новости: поставки рыбы из России в Южную Корею упали на 24,4 % в январе-июне

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

По итогам первой половины 2024 года суммарные объемы экспорта рыбы из России в Южную Корею снизились на 24,4 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и опустились до отметки в 136,7 тысячи тонн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

В денежном выражении показатель составил 426,3 миллиона долларов. В июне суммарные объемы экспорта российской рыбы в Южную Корею оказались на уровне в 13,4 тысячи тонн. Для сравнения, по итогам 2023 года азиатская страна закупила у РФ в общей сложности 312,9 тысячи тонн этого вида продукции.

Несмотря на падение экспорта, в январе-июне Россия стала вторым крупнейшим поставщиком рыбы на южнокорейский рынок. По этому показателю отечественные экспортеры уступили лишь китайским, которые за этот период времени отправили в соседнюю страну 168 тысяч тонн. В топ-5 также вошли Вьетнам (третье место, 57,6 тысячи тонн), Норвегия (четвертая строчка, 37,1 тысячи) и США (пятое место, 28,3 тысячи).

Другим крупным импортером российской рыбы является Китай. В первой половине 2024 года экспортеры из Приморского края и Сахалинской области, согласно данным местного межрегионального управления Россельхознадзора, вывезли в азиатскую страну в общей сложности 476,2 тысячи тонн этой продукции. В сравнении с тем же периодом 2023-го показатель увеличился на 21 процент.

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