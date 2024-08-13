Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества

Квартирный мошенник назвался чиновником Минспорта и обманул россиян на ₽20 млн

В Москве задержали квартирного афериста, который представлялся чиновником Минспорта и обманул россиян на 20 миллионов рублей. О популярной схеме мошенничества с жильем предупреждают «Известия».

Речь идет о 40-летнем москвиче Кирилле Вильгельме. Он обещал знакомым помочь купить квартиры с огромной скидкой в спальном районе столицы. За включение этих людей в списки льготников мужчина требовал комиссию.

Так, в 2018 году Вильгельм уговорил столичного предпринимателя передать 3,8 миллиона рублей на покупку двух квартир, а в 2020-м пообещал бизнесмену с юга России две квартиры за 4,2 миллиона рублей. Еще в одном заявлении от другого предпринимателя фигурирует сумма в 6,7 миллиона рублей — за эту сумму аферист обещал помочь купить три квартиры в новостройке по льготной цене.

По данным источника газеты, Вильгельм при помощи такой схемы обогатился как минимум на 20 миллионов рублей. И это не единственный подобный случай в Москве. В августе Таганский суд Москвы приговорил к 15 годам колонии строго режима Олега Сайманова — его признали виновным в 36 эпизодах мошенничества с покупкой квартир. Россиянин представлялся силовиком и предлагал помощь в покупке элитной муниципальной недвижимости в Москве по льготной цене.

Ранее жертвой мошенников стала российская певица Лариса Долина. Артистка продала квартиру в Москве в районе Хамовники за 112 миллионов рублей.

