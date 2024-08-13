Россиян предупредили о росте цен на отдых в Таиланде зимой

АТОР: цены на отели Таиланда зимой возрастут на 10-15 процентов

Стоимость проживания в отелях Таиланда в зимнем сезоне 2024-2025 возрастет на 10-15 процентов. О росте цен отдыхающих предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным специалистов, это связано с высоким спросом на направление на зарубежных рынках. «Но при бронировании заранее можно получить скидки до 10-20 процентов», — добавили они.

Несмотря на рост цен, загрузка номеров в некоторых гостиницах Пхукета на декабрь — январь уже сейчас близка к 100 процентам. Эксперты отмечают, что есть отели, где мест и вовсе не осталось.

«На загрузке отелей сказывается то, что в этом году увеличилось количество стран, граждане которых могут получить визу в Таиланд по прилете, — пояснили в АТОР. — К ним добавились Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие».

Ранее стало известно, что стоимость отдыха в топовых странах осенью 2024 года выросла. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), стоимость тура в Таиланда на девять дней составит в среднем 112 тысяч рублей с человека (110 тысяч рублей годом ранее).