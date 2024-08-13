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12:15, 13 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение на 13 и 14 августа

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, 13 и 14 августа местами в юго-западных, юго-восточных и центральных районах региона (исключая муниципальное образование города Краснодар) и местами на Черноморском побережье (исключая муниципальное образование города Сочи) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям региона о правилах безопасности, в частности, о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи сухой травы и поваленных деревьев.

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«Разводить костер необходимо на открытых площадках, окружив место разведения минерализованной полосой не менее 0,5 метра, — добавили в МЧС. — По истечении необходимости костер должен быть залит водой или засыпан землей».

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Крыма. Так, стало известно, что до 15 августа в центральных, восточных и южных районах полуострова и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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      Фариза Бацазова
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