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14:30, 13 августа 2024Забота о себе

Россиянам указали на два признака излишнего потребления соли

Диетолог Михалева: на избыток соли в рационе указывают отеки и высокое давление

Фото: Goodbishop / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог, диетолог Оксана Михалева предупредила, что избыток соли может привести к серьезным проблемам со здоровьем, поэтому чрезвычайно важно контролировать ее количество в рационе. О двух признаках излишнего потребления натрия врач рассказала россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

Михалева заявила, что на переизбыток соли в рационе прежде всего указывают отеки на лице и руках, возникающие утром и постепенно проходящие к обеду или вечеру. По ее словам, обычно их появление провоцирует употребление соленой рыбы, овощных солений, сыра, фастфуда, колбасы и других продуктов мясной гастрономии. «Такие блюда еще и провоцируют жажду и параллельно с солью в организм поступает большое количество жидкости, а выведение ее замедляется из-за переизбытка соли и таким образом возникают отеки», — объяснила врач.

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Также, как отметила Михалева, об избыточном потреблении соли может свидетельствовать высокое артериальное давление. Диетолог подчеркнула: гипертония возникает потому, что натрий задерживает жидкость в сосудах, из-за чего давление на их стенки увеличивается. «Считается, что население нашей страны хронически страдает от переизбытка натрия и это один из факторов формирования хронических болезней сердца и сосудов», — предупредила врач.

Ранее диетолог Тим Спектор опроверг, что отказ от соли является самым важным фактором питания при высоком артериальном давлении и назвал другой неочевидный способ контролировать гипертонию. Он считает, что при проблемах в работе сердечно-сосудистой системы следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия, например, бананов.

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      Наталья Обрядина
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