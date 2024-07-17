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13:28, 19 июля 2024Забота о себе

Назван неочевидный способ эффективно контролировать артериальное давление

Диетолог Спектор: отказ от соли не гарантирует снижение артериального давления

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Диетолог Тим Спектор опроверг, что отказ от соли является самым важным фактором питания при высоком артериальном давлении и назвал другой неочевидный способ контролировать гипертонию. Совет специалиста опубликовал Daily Mirror.

Спектор указал, что не всегда отказ от соли гарантирует снижение артериального давления. К примеру, его организм почти не отреагировал на это изменение. По словам специалиста, такое случается довольно часто. «Я стал изучать вопрос и узнал, что на самом деле калий дает больше пользы, чем отказ от соли. Поэтому вам следует есть больше продуктов с высоким содержанием калия», — считает диетолог.

Эксперт отметил, что калием богаты не только бананы, но и множество других овощей и фруктов. Так, по его словам, в свекле содержится не только этот минерал, но и множество других химических веществ, полезных для здоровья. Диетолог также добавил, что эффективно контролировать давление помогает клетчатка. «Увеличив потребление клетчатки всего на пять граммов, вы снизите артериальное давление вдвое больше, чем отказавшись от соли», — заверил Спектор.

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Таким образом, говорит врач, при высоком артериальном давлении нет необходимости полностью отказываться от соли. Будет достаточно исключить из меню ультраобработанные продукты, такие как колбасы и фастфуд, в которых добавляют слишком много соли.

Ранее сообщалось, что нерегулярный режим сна может на 34 процента увеличить риск сахарного диабета II типа. Исследование, проведенное в марте, показало, что негативно на здоровье действует даже небольшое отклонение от режима.

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      Екатерина Улитина
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