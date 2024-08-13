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09:03, 13 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и перечислил «бесящие» особенности страны

Фото: Ryan Ancill / Unsplash

Российский тревел-блогер побывал в США и перечислил особенности страны, которые его «бесят». Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

В первую очередь автор материала пожаловался на бюрократию и медлительность. Приходится часами стоять в очередях в официальных ведомствах, заполнять бумаги и отвечать на множество вопросов, заметил он. Кроме того, россиянина не порадовала погода в солнечной Калифорнии. По его словам, чаще всего там серость и холодный ветер.

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Еще одной особенностью жизни в Америке он назвал абсурдные законы. «Вот тут реально глаза на лоб лезут. Ну кто мог придумать закон, запрещающий животным вступать в половой акт в пределах 1,5 тысячи футов от общественных заведений?» — задался вопросом автор.

Также в Лос-Анджелесе есть закон, запрещающий облизывать лягушек, поделился турист. «Оказывается, подростки обнаружили, что кожа некоторых лягушек содержит галлюциногены, и облизывали их, чтобы "попутешествовать"», — заявил он.

Ранее другая тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.

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      Марк Успенский
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