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07:22, 13 августа 2024Силовые структуры

Россиянин привязал пасынка к столбу и избил его проводом

В Приморье судят мужчину, который привязал пасынка к столбу и избил проводом

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Приморском крае прокурор утвердил обвинительное заключение в отношении 39-летнего местного жителя, который привязал 17-летнего сына сожительницы к столбу и избил его проводом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 127 УК РФ («Незаконное лишение свободы»). Его дело направлено в Чугуевский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в июле фигурант затащил подростка в гараж у дома, где при помощи металлической цепи привязал его шею к столбу, связал руки за спиной пластиковыми хомутами, заклеил рот лентой скотч, а потом избил фрагментом электрического шнура. Обвиняемый удерживал несовершеннолетнего несколько часов. Пострадавшему удалось выйти из гаража, когда соседка услышала крики о помощи и освободила его.

Ранее сообщалось, что в Псковской области россиянин предстанет перед судом за преступления против половой неприкосновенности трех пасынков.

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      Варвара Митина
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