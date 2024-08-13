Российские ученые нашли фрагменты затерявшегося во льдах 500 лет назад судна

Ученые РГО нашли фрагменты затерявшегося в 16 веке во льдах корабля Баренца

Ученые Русского географического общества (РГО) нашли фрагменты корабля мореплавателя Виллема Баренца, который около 500 лет назад затерялся во льдах у берегов Новой Земли. Об этом общество сообщило в Telegram-канале.

Мореплаватель из Голландии искал Северо-Восточный морской проход из Европы в Китай и Индию в XVI веке. Он попал в ледяной плен у берегов Новой Земли и пропал. Обломки его корабля нашла экспедиция совместно с Северным флотом, 12 Главным управлением Минобороны России, а также учеными Института физики Земли имени О. Ю. Шмидта РАН, Полярного филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и других исследовательских институтов.

«Основная находка была сделана в районе залива Ледяная Гавань, там были найдены фрагменты корабля. Предположительно, это то самое судно, на котором исследователь Виллем Баренц совершал свои полярные путешествия. Также мы исследовали Крестовую Губу, там более 100 лет назад обосновались первые переселенцы», — рассказал член общества Леонид Круглов.

Помимо этого, ученые исследователи древнее становище поморов XVII века, а также становище Ольгинское, откуда взлетал летчик императорского военно-воздушного флота Ян Нагурский. Члены РГО реконструировали маршрут Нагурского и создали кадры, благодаря которым у людей появилась возможность увидеть Арктику глазами полярного исследователя.

Весной экспедиция Северного флота России «Помни войну» за три года нашла на дне Арктики почти полсотни кораблей прошлого века.