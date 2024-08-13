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12:42, 13 августа 2024Россия

Российский генерал оценил вероятность нанесения ядерного удара по Украине

Соболев: РФ не будет применять ядерное оружие по Украине на фоне агрессии ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москва не будет применять ядерное оружие в ответ на агрессию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев журналистам радиостанции «Говорит Москва», его слова приводятся в Telegram-канале.

«Это исключено», — сказал Соболев, говоря о подобном варианте развития ситуации.

Для того чтобы «вышвырнуть боевиков» с российской территории, нужно создать новую наступательную группировку, утверждает генерал. Она должна быть сформирована не из ополченцев или Росгвардии, а из кадровых военнослужащих, подчеркнул он.

Соболев также исключил удар по центру Киева. При этом объекты украинской инфраструктуры постоянно поражаются высокоточным оружием, отметил парламентарий.

Ранее, еще до агрессии ВСУ в Курской области, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил о праве Москвы ответить на прямой ущерб ее безопасности и суверенитету. Он уточнил, что при этом может быть использовано и ядерное оружие.

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      Алан Босиков
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