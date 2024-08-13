Счет текущих операций России оказался отрицательным впервые с 2020 года

Банк России зафиксировал в июле отрицательный счет текущих операций

На фоне резко выросшего профицита счета текущих операций платежного баланса РФ — в январе-июле показатель увеличился год к году в 1,7 раза, до 39,7 миллиарда долларов. Во втором летнем месяце его сальдо впервые за долгое время оказалось отрицательным, следует из материалов, опубликованных на сайте регулятора.

В июле показатель, вычисляющийся путем сложения торгового баланса, баланса услуг, а также баланса первичных и вторичных доходов, достиг минус 0,5 миллиарда долларов при плюсовом уровне в 5,1 миллиарда, зафиксированном в предыдущем месяце. Среди причин такого положения дел в ЦБ назвали сезонное увеличение начислений по объявленным российскими компаниями дивидендам и импорта услуг, а также некоторое уменьшение профицита торгового баланса (с 11,5 до 8,1 миллиарда долларов месяц к месяцу).

Как напоминает РИА Новости, дефицита текущего счета платежного баланса в России не было с августа 2020 года, когда он достиг 1,4 миллиарда долларов.

В то же время ключевым фактором роста положительного уровня счета текущих операций в первые семь месяцев 2024 года стало увеличение профицита торгового баланса. Согласно приведенной статистике, его уровень вырос с 63 до 76,6 миллиарда долларов по сравнению с январем-июлем 2023 года.