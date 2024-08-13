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09:17, 13 августа 2024Экономика

Средний размер запрашиваемых в России микрозаймов взлетел

«Известия»: средний размер запрашиваемых микрозаймов в РФ вырос на 55 процентов

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В первой половине 2024 года средний размер микрозаймов, которые россияне запрашивали в микрофинансовых организациях (МФО), вырос на 55 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достиг отметки 30,8 тысячи рублей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитиков онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

Для сравнения, в январе-июне 2023-го показатель составлял в среднем 19,9 тысячи рублей. Таким образом, за год средний размер микрозаймов, которые хотели получить граждане в МФО, взлетел на 10,9 тысячи.

Анализ вели, исходя из сведений более чем о 100 тысячах займов в категории до 100 тысяч рублей и сроком до 12 месяцев, оформленных в России различными микрофинансовыми организациями. По итогам исследования также выяснилось, что размер средней одобренной заявки в этом сегменте кредитования рос медленнее. В первом полугодии МФО выдавали клиентам на руки 22,1 тысячи рублей (плюс 17 процентов), резюмировали эксперты.

Ранее аналитики продукта «Рекламный программатик» Platforma и сервиса «Сравни.ру» сообщили о заметном росте интереса россиян к кредитам. Так, с начала 2024 года показатель увеличился вдвое. В частности, спрос граждан на микрозаймы за этот период времени вырос до 11,7 процента. Доля россиян, интересующихся подобного рода кредитными продуктами, за год увеличилась также до 11,7 процента.

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