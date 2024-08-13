Интерес россиян к кредитам взлетел

Platforma и Сравни.ру: интерес россиян к потребительским кредитам вырос вдвое

За 2024 год интерес россиян к потребительским кредитам вырос вдвое. О взлетевшем спросе на финансовые услуги заявили аналитики продукта «Рекламный программатик» Platforma и сервиса «Сравни.ру» (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам экспертов, за год популярность финансовых услуг в интернете выросла на 21 процент — доля граждан, интересующихся ими, выросла с 42 до 51 процента. В топе регионов, жители которых интересуются финансовыми сервисами, вошли Москва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Пермский край.

Популярность потребкредитов выросла более чем в два раза — они потребовались 13 процентам пользователей сети. Интерес к микрозаймам вырос на 11,7 процента (доля граждан увеличилась до 11,7 процента), а к автокредитам — на три процента, охватив 0,68 процента пользователей. Интерес к кредитным картам, напротив, снизился до 1,7 процента, доля пользователей опустилась на 50 процентов.

Чаще финансовыми услугами интересуются пользователи со средним уровнем дохода — их доля относительно других категорий в 2024 году составила 56,5 процента (минус 5,9 процентного пункта). Основной возраст интересующихся финансовыми услугами составляет от 35 до 54 лет (54,4 процента). Долговая нагрузка населения составила 53 процента, а среднее число открытых кредитов по России приблизилась к шести на человека, из которых два — это микрозаймы.

Доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко предположил, что в условиях роста ставок россияне могут стать более осторожными к оформлению займов. Спросом продолжат пользоваться только кредиты на покупку автомобиля. Причина этому — отложенный спрос на автомобили, акции дилеров и предстоящее повышение утильсбора.