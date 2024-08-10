Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 10 августа 2024Экономика

Предсказано падение спроса на несколько видов кредитов

Экономист Щербаченко: в России упадет спрос на все кредиты, кроме автомобильных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кредиты на покупку автомобиля продолжат пользоваться спросом у россиян. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Его цитирует «Российская газета».

Он полагает, что в отношении остальных видов займов потребители могут стать более осторожными. Скорее всего, крупные покупки они отложат до лучших времен. А вот что касается автокредитов, то здесь срабатывает сразу несколько факторов. Во-первых, отложенный спрос на автомобили. Во-вторых, акции автодилеров перед итогами полугодия. В-третьих, предстоящее повышение утильсбора. Три этих обстоятельства работают на рост продаж транспортных средств.

В остальном же россияне будут отдавать предпочтение депозитам, так как сейчас банки предлагают очень выгодные условия.

Ранее сообщалось, что в России приобретение машины с помощью автокредита стало дороже. Ставки банков по таким ссудам увеличились до 30 процентов годовых.

По данным Национального бюро кредитных историй, в июне средний размер автокредита в России вырос на четыре процента по сравнению с маем и составил 1,47 миллиона рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ сменили тактику в Курской области. Как они теперь действуют и добиваются ли результатов?

      В столице Ливии начал действовать временный режим прекращения огня

      Глава Минздрава провел совещание по организации медпомощи в Курской области

      Предсказано падение спроса на несколько видов кредитов

      Оппозиция в Молдавии заявила о новых «рекордах» Санду в цензуре

      Клиентка Wildberries кинула гвозди в сотрудницу пункта выдачи за ошибку в заказе

      В Киеве оценили переброску белорусских войск к границе с Украиной

      Россиянам рассказали о способе получить шенгенскую мультивизу

      Лукашенко призвал белорусов свыкнуться с неизбежностью смены президента

      Боксерша оценила поражение от провалившей гендерный тест соперницы в финале Олимпиады

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше