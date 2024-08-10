Предсказано падение спроса на несколько видов кредитов

Экономист Щербаченко: в России упадет спрос на все кредиты, кроме автомобильных

Кредиты на покупку автомобиля продолжат пользоваться спросом у россиян. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко. Его цитирует «Российская газета».

Он полагает, что в отношении остальных видов займов потребители могут стать более осторожными. Скорее всего, крупные покупки они отложат до лучших времен. А вот что касается автокредитов, то здесь срабатывает сразу несколько факторов. Во-первых, отложенный спрос на автомобили. Во-вторых, акции автодилеров перед итогами полугодия. В-третьих, предстоящее повышение утильсбора. Три этих обстоятельства работают на рост продаж транспортных средств.

В остальном же россияне будут отдавать предпочтение депозитам, так как сейчас банки предлагают очень выгодные условия.

Ранее сообщалось, что в России приобретение машины с помощью автокредита стало дороже. Ставки банков по таким ссудам увеличились до 30 процентов годовых.

По данным Национального бюро кредитных историй, в июне средний размер автокредита в России вырос на четыре процента по сравнению с маем и составил 1,47 миллиона рублей.