Стало известно о взрыве складов с военными грузами под Одессой

Лебедев: под Одессой после ракетного удара взорвались склады с военными грузами

Под Одессой после ракетного удара взорвались склады, на которых хранились военные грузы, предположительно, из Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По данным его информаторов, прилет был замечен в селе Визирка Одесской области, расположенном рядом с морским портом и трассой, через которые в регион поступают вооружение и боеприпасы.

Ранее, днем 12 августа, Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала о пожаре на складе с зерном в Визирке. По предварительным данным украинских СМИ, возгорание произошло якобы из-за короткого замыкания транспортировочной ленты.