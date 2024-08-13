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09:02, 13 августа 2024Наука и техника

В Монголии обнаружили древнее захоронение с артефактами

Archaeological Research in Asia: в Монголии обнаружили захоронение с артефактами

Фото: Robin Nieuwenkamp / Shutterstock / Fotodom

Международная группа ученых обнаружила захоронение домонгольской знати в ходе раскопок древней пограничной крепости в Монголии. Результаты исследования опубликованы в журнале Archaeological Research in Asia.

Исследователи обнаружили в стенах крепости Хар Нуур деревянную могилу с телом женщины, погребенной между 1158 и 1214 годами нашей эры. Также были найдены погребальные принадлежности, включая золотые серьги, серебряную чашу, бронзовый сосуд и другие артефакты, что свидетельствует о принадлежности захороненной к элите того времени.

Для определения точной даты захоронения исследователи использовали метод радиоуглеродного анализа, который также показал, что женщине было от 40 до 60 лет. Археологи также изучили состав материалов, из которых были изготовлены найденные артефакты, что позволило определить их происхождение.

Находки указывают на активные контакты региона с другими культурами. В частности, был обнаружен шелк, который, вероятно, был произведен на юге Китая, и древесина (береза, шелковица и/или лиственница), местные аналоги которой произрастали на расстоянии 150-300 километров. Это свидетельствует о наличии разветвленной сети торговых связей, охватывающих значительные территории.

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      Александр Еникеев
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