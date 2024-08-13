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06:34, 13 августа 2024Силовые структуры

Трепову экстренно госпитализировали

Осужденную за теракт Трепову экстренно госпитализировали в Мордовии с депрессией
Дарья Трепова

Дарья Трепова. Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Осужденную на 27 лет за теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин) Дарью Трепову (внесена в список террористов и экстремистов) экстренно госпитализировали в тюремную больницу Мордовии.

Отмечается, что у Треповой депрессия и раскол личности. В начале прошлой недели ее этапировали в исправительную колонию №2 в Мордовии. В конце недели ей стало плохо, поэтому девушку госпитализировали в медучреждение.

Ранее Дарья Трепова принесла извинения вдове военкора Валерии Фоминой. Во время рассмотрения жалобы на приговор она объяснила, почему не выразила сожаление вдове во время процесса. Трепова заявила, что ей не хватило духу извиниться перед Фоминой, поэтому она решила это сделать сейчас. Подсудимая также сказала, что ей больно видеть слезы вдовы.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку Татарскому. После взрыва он не выжил.

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      Марина Совина
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