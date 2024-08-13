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03:32, 13 августа 2024Путешествия

Туристка побывала в Смоленске и описала его фразой «смотреть на это невыносимо»

«Тинькофф Журнал»: туристка побывала в Смоленске и пожаловалась на разруху

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская туристка побывала в Смоленске с семьей и описала город фразой «смотреть на это невыносимо». Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тинькофф Журнал».

По словам автора публикации, самое печальное, что за последние 15 лет Смоленск совсем не изменился в лучшую сторону — лишь продолжает ветшать и нищать. Она пожаловалась на облезлые и разрушающиеся здания, разруху и битые стекла на первых этажах жилых домов.

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«Город катастрофически запущен, берега Днепра в мусоре, и тут точно не про администрацию города, а уже про людей. Разруха она, безусловно, в головах», — заметила путешественница.

Кроме того, в Смоленске плохо освещаются улицы, а выбор питания в центре города невелик. Также автор обратила внимание на тоску и обреченность на лицах местных жителей.

«Смоленск — город с потрясающей историей. Он точно должен быть другим. Смотреть на это невыносимо. Поэтому больше я в него не поеду», — заключила туристка.

Ранее другая российская туристка побывала на Камчатке и совершила восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Путешественница по имени Ольга призналась, что поначалу подниматься было легко, но чем выше забиралась группа, тем хуже она себя чувствовала.

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      Марк Успенский
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