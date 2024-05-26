Россиянка описала подъем на вулкан Камчатки фразой «ползла на четвереньках»

Российская туристка побывала на Камчатке и совершила восхождение на вулкан Плоский Толбачик. Своими впечатлениями она поделилась с «Тинькофф Журналом».

Путешественница по имени Ольга призналась, что поначалу подниматься было легко, но чем выше забиралась группа, тем хуже она себя чувствовала. По словам туристки, у нее кружилась голова, часто билось сердце, появились одышка и слабость. Гид пояснил россиянке, что так проявляется горная болезнь.

«Шла словно с гирями на ногах, сил совсем не было. Мы здорово замедлились, гид терпеливо ждал. Подруга меня очень подбадривала, и это придавало решимости идти дальше. Последние 200 метров до вершины были самыми тяжелыми в моей жизни, я буквально ползла на четвереньках», — такими фразами описала подъем на вулкан Ольга.

Однако когда туристка оказалась на вершине, она сразу же забыла про боль, усталость и изнеможение. «Остались только вопли восторга и ощущение счастья. Передо мной открылась потрясающая картина: из огромного кратера шел пар, веяло теплом. Насколько глубоко уходит жерло, можно было только догадываться. От этой мысли захватывало дух», — восхитилась автор отзыва.

Россиянка добавила, что восхождение заняло у ее группы пять часов. При этом спуск прошел легко, без каких-либо помех.

Ранее другая российская туристка посетила Петропавловск-Камчатский и разочаровалась этим городом. По ее словам, там «дорого, грязно и нечем заняться».

