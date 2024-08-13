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06:55, 13 августа 2024Россия

Тысячи людей эвакуированы из одного района Белгородской области

Гладков: 11 тыс. человек эвакуированы из Краснояружского района, 1 тыс. — в ПВР

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Люди эвакуируются из Краснояружского района Белгородской области, на текущий момент из-за оперативной обстановки оттуда выехало 11 тысяч человек. Около тысячи людей находится в пунктах временного размещения (ПВР), рассказал губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В ПВР люди обеспечены питанием, постелью, предметами первой необходимости. Надеюсь, обстановка как можно скорее позволит им вернуться в свои родные дома», — добавил Гладков.

Ранее сообщалось, что больше половины жителей города Шебекино Белгородской области (50-70 процентов) покинули его из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Для перемещения людей в более безопасные места в регионе организован спецтранспорт.

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      Александра Синицына
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