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15:38, 12 августа 2024Россия

Больше половины жителей российского города покинули его из-за активности ВСУ

Гладков сообщил, что больше половины жителей Шебекино покинули город

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Больше половины жителей Шебекино в Белгородской области покинули город из-за активности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник сообщил такие данные во время совещания с президентом России Владимиром Путиным по ситуации в Курской области.

«Полной информации нет, но, по нашим расчетам, порядка 50-70 процентов жителей города Шебекино покинули территорию», — сказал губернатор.

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Утром в понедельник, 12 августа, Гладков сообщил об активности ВСУ на границе Краснояружского района. Он также объявил о начале перемещения жителей района в более безопасные места и сообщил, что для этого уже организовали специальный транспорт. Администрация Белгорода впоследствии опубликовала сообщение, в котором призвала жителей района срочно покинуть свои дома.

Позже глава администрации Краснояружского района Андрей Миськов заявил, что из-за активности украинских войск с территории муниципального образования выехало около 11 тысяч человек. «Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах», — добавил он.

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      Никита Абрамов
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