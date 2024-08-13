У побережья Курильских островов произошло землетрясение

В Тихом океане у берегов Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6

В Тихом океане у берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщила начальник сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в беседе с РИА Новости.

«Эпицентр находился в 92 километрах южнее села Малокурильское на курильском острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 41 километр», — рассказала Семенова.

Она уточнила, что угроза цунами на Курилах не объявлялась.

В субботу, 10 августа, в Охотском море к востоку от побережья Сахалина было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5. Очаг бедствия залегал на глубине 408 километров.