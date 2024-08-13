В ядерном центре раскрыли срок запуска «царь-лазера»

Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М выйдет на полную мощность в 2028 году

Одна из мощнейших в мире лазерных установок УФЛ-2М, которую часто называют царь-лазером, выйдет на полную мощность к 2028-2029 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ориентировочный срок полноценного запуска раскрыл директор ядерного центра в Сарове Валентин Костюков. По его словам, установка УФЛ-2М, часто образно именуемая царь-лазером и необходимая для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях, выйдет на полную мощность примерно через пять лет.

УФЛ-2М представляет собой лазерную установку с общей подводимой к мишени энергией 4,6 мегаджоуля (МДж), предназначенную для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы и исследования свойств вещества в экстремальных состояниях, то есть при сверхвысоких давлениях и температурах.

Инерционный термоядерный синтез — это процесс, который инициирует реакции ядерного синтеза путем сжатия и нагрева мишеней, заполненных топливом. Мишени представляют собой небольшие капсулы, обычно содержащие дейтерий и тритий. Энергия от лазеров накапливается во внешнем слое цели, который взрывается и создает силу реакции в виде ударных волн, проходящих через капсулу. Волны сжимают и нагревают ее, запуская термоядерный синтез.

В настоящий момент самым крупным действующим экспериментом ICF является установка National Ignition Facility (NIF) в США. В 2022 году NIF произвел термоядерный синтез, передав 2,05 МДж энергии на мишень, которая в результате термоядерной реакции произвела 3,15 МДж, то есть впервые устройство ICF произвело больше энергии, чем было потрачено на нагрев капсулы.