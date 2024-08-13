Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:15, 13 августа 2024Наука и техника

В ядерном центре раскрыли срок запуска «царь-лазера»

Директор ядерного центра Костюков: УФЛ-2М выйдет на полную мощность в 2028 году

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Одна из мощнейших в мире лазерных установок УФЛ-2М, которую часто называют царь-лазером, выйдет на полную мощность к 2028-2029 году. Об этом сообщает ТАСС.

Ориентировочный срок полноценного запуска раскрыл директор ядерного центра в Сарове Валентин Костюков. По его словам, установка УФЛ-2М, часто образно именуемая царь-лазером и необходимая для проведения экспериментов по управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследованиям свойств вещества в экстремальных состояниях, выйдет на полную мощность примерно через пять лет.

УФЛ-2М представляет собой лазерную установку с общей подводимой к мишени энергией 4,6 мегаджоуля (МДж), предназначенную для экспериментов по управляемому термоядерному синтезу с инерциальным удержанием плазмы и исследования свойств вещества в экстремальных состояниях, то есть при сверхвысоких давлениях и температурах.

Инерционный термоядерный синтез — это процесс, который инициирует реакции ядерного синтеза путем сжатия и нагрева мишеней, заполненных топливом. Мишени представляют собой небольшие капсулы, обычно содержащие дейтерий и тритий. Энергия от лазеров накапливается во внешнем слое цели, который взрывается и создает силу реакции в виде ударных волн, проходящих через капсулу. Волны сжимают и нагревают ее, запуская термоядерный синтез.

В настоящий момент самым крупным действующим экспериментом ICF является установка National Ignition Facility (NIF) в США. В 2022 году NIF произвел термоядерный синтез, передав 2,05 МДж энергии на мишень, которая в результате термоядерной реакции произвела 3,15 МДж, то есть впервые устройство ICF произвело больше энергии, чем было потрачено на нагрев капсулы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Обстановка напряженная». Власти закрыли въезд в один из районов Белгородской области. Там возросла активность ВСУ

      Мошенники под предлогом «секретной операции» забрали у россиянки 30 миллионов рублей

      Запад обвинили в подталкивании грузинской оппозиции к госперевороту

      На уехавшего из России Смольянинова наложили арест из-за долгов

      Сторонники Трампа сочли Харрис «самым радикальным либералом»

      В «Одноклассниках» обновили настройки приватности постов

      Украинские военкомы пожаловались на предвзятое отношение

      Глава Суджанского района заявил о тяжелой обстановке в регионе

      Россиянка через суд забрала у бывшего парня фен Dyson и резинки для волос

      Лучшие хакеры мира собрались в Лас-Вегасе ради взлома машин для президентского голосования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше