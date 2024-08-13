Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:37, 13 августа 2024Бывший СССР

Киев заподозрили в подготовке радиоактивного оружия

Начальник войск РХБЗ Кириллов: у Киева есть грязная бомба
СюжетЧто нужно знать о «грязной бомбе»

Фото: Vadim Ghirda / AP

У Украины есть радиоактивная «грязная бомба». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу «Звезда».

По его словам, создать «грязную бомбу» не так сложно. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли отравляющие вещества, которые синтезируют только в США, поскольку ничья другая промышленность на это не рассчитана.

«Грязная бомба» — контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивное наполнение распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на большой территории.

Ранее стало известно, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под обстрел украинских войск попала бригада, которая выехала в Беловской район для восстановления энергоснабжения.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      Одна из бригад ВСУ заявила о заходе ВС России в Торецк

      Россиянам стало проще найти пару

      В МИД Украины прокомментировали угрозу Минска закрыть посольство

      В США предрекли урегулирование конфликта на Украине по предложениям Путина

      Экстренную госпитализацию Треповой из колонии опровергли

      Медведев пообещал Украине «самые разные последствия» за атаку на Курскую область

      Мошенники попытались завладеть недвижимостью Ларисы Долиной за границей

      53-летняя Эвелина Хромченко раскрыла секрет стройности

      Москвичам пообещали возвращение лета

      В ДНР рассказали об успешном наступлении ВС России севернее Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше