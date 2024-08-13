Начальник войск РХБЗ Кириллов: у Киева есть грязная бомба

У Украины есть радиоактивная «грязная бомба». Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу «Звезда».

По его словам, создать «грязную бомбу» не так сложно. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяли отравляющие вещества, которые синтезируют только в США, поскольку ничья другая промышленность на это не рассчитана.

«Грязная бомба» — контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается, радиоактивное наполнение распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на большой территории.

Ранее стало известно, что ВСУ применили химическое оружие в Беловском районе Курской области. Врио губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под обстрел украинских войск попала бригада, которая выехала в Беловской район для восстановления энергоснабжения.