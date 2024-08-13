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05:03, 13 августа 2024Интернет и СМИ

В Австрии обратились к Германии из-за Украины

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: правительство ФРГ не понимает российское общество

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство ФРГ не понимает российское общество, о чем говорит согласие Германии на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) немецкой военной техники на территории Курской области. Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в эфире YouTube-канала Flavio von Witzleben.

«Непонятно, насколько антиисторично и просто бессмысленно здесь поступает немецкое федеральное правительство», — обратилась Кнайсль.

Она отметила, что из-за воспоминаний о Второй мировой войне российское общество негативно относится к немецкой технике на своей территории. Экс-глава МИД напомнила, что в каждом городе и селе России есть памятник погибшим во время войны.

Ранее Следственный комитет России установил, что ВСУ используют вооружение стран НАТО в Курской области. По данным СКР, украинская армия активно использует стрелковое оружие, тяжелую технику, ракетные системы залпового огня и другое вооружение, поставленное странами Североатлантического альянса.

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      Евгений Силаев
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