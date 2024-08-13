В Германии признали победу России над Украиной и НАТО

Бизнесмен Дотком: Россия победит не только Украину, но и весь НАТО

Россия побеждает не только в конфликте на Украине, но и в противостоянии всему Североатлантическому альянсу. Об этом заявил немецкий бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X (бывший «Твиттер»).

«Система долгов и печатания денег в США разрушается, а весь Запад катится в экономическую пустошь. Ближний Восток пылает. Россия доминирует над Украиной и НАТО. БРИКС покончит с американской гегемонией и фальшивым "порядком, основанным на правилах". Марионетки США терпят поражение повсюду», — отметил предприниматель.

По словам Доткома, «человечество стоит перед пропастью», так как возможность третьей мировой войны «начинает становиться реальностью».

Ранее Ким Дотком заявил, что правительства США, Европейского союза и стран — членов НАТО поддерживают атаку Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию.