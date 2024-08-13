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09:10, 13 августа 2024Россия

В Госдуме напомнили россиянам об одном запрете для школьников в новом учебном году

В Госдуме напомнили о запрете ученикам использовать телефоны на уроках

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

С 1 сентября ученикам российских школ запрещено пользоваться мобильными телефонами на уроках. О запрете в новом учебном году напомнила депутат Госдумы Яна Лантратова в Telegram.

Использовать мобильный телефон будет запрещено даже в образовательных целях, подчеркнула депутат. Исключение составляют только экстренные случаи, когда есть угроза жизни, пояснила она.

Россия — не первая страна, где вводится запрет на телефоны во время уроков, продолжила Лантратова. Аналогичные меры уже действуют, к примеру, во Франции, Великобритании и еще ряде государств, написала парламентарий.

Ранее Госдума запретила пользоваться мобильными телефонами и гаджетами военнослужащим. Решение вызвало резкую реакцию ряда представителей общественности, в частности, военкоров и военных блогеров. После этого в нижней палате предложили внести изменения в уже принятый закон, который конкретизирует его отдельные положения.

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      Алан Босиков
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