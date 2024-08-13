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12:13, 13 августа 2024Россия

В Госдуме отреагировали на информацию о вероятной замене Зеленского

Депутат Госдумы Белик: замена Зеленского ничего не даст Украине
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вероятная замена Владимира Зеленского на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) ничего не даст стране. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

«От перемены преступников судьба украинского народа не изменится. На сегодня в киевском политикуме нет ни одной фигуры, которую можно назвать настоящим лидером страны. Аваков не менее, а может быть, и более одиозная фигура, чем Зеленский», — сказал парламентарий.

Он рассказал, что Аваков до Зеленского позволял себе русофобские высказывания и фашистские повадки. Белик также подчеркнул, что специальная военная операция (СВО) продолжится до тех пор, пока Москва не добьется своих целей или пока на Украине не появится человек, готовый принять условия России.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) сообщила, что США готовят кампанию по дискредитации Владимира Зеленского и его замене на менее коррумпированного главу государства.

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      Никита Абрамов
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