В России предложили в 50 раз увеличить один штраф для водителей

В ЛДПР предложили в 50 раз увеличить штраф за громкий выхлоп автомобилей

Координатор Московского городского отделения ЛДПР, кандидат в депутаты Московской городской думы VIII созыва Роман Крастелев выступил с предложением в 50 раз увеличить сумму штрафа за громкий выхлоп автомобилей. Об этом сообщает РИА Новости.

В партии предложили увеличить размер штрафа с 500 рублей до 25 тысяч рублей. Денежное взыскание с водителя необходимо взимать, если уровень шума его транспортного средства превышает 96 децибел.

«В Москве уже появился экспериментальный комплекс для измерения шума проезжающего транспорта, были сделаны первые замеры на Чистопрудном бульваре. Таким образом, у технической стороны вопроса появилось решение», — сказал Крастелев.

Для увеличения размера штрафа, по его словам, нужно сертифицировать камеры фиксации, а также разработать методику замера и определить степень ответственности для нарушителей. Впоследствии норму можно вносить в действующее законодательство.

Ранее сообщалось, что за шумный выхлоп россиян стали наказывать в Санкт-Петербурге. Речь идет о водителях как мотоциклов, так и автомобилей — под действие запрета попадают те, кто заменил стандартное оборудование в транспортных средствах на более громкое.