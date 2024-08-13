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03:04, 13 августа 2024Россия

В Госдуме заявили о шаге Киева ва-банк в конфликте с Россией

Ивлев: власти Украины пошли ва-банк, пытаясь бить западным оружием вглубь России
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Киевские власти идут ва-банк, добиваясь разрешения от союзников бить западным дальноюбойным оружием вглубь России. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает РИА Новости.

«Киевский главарь планирует соединить получаемые разведданные с дальнобойными средствами поражения. Киев пошел ва-банк, он готов на все. В этом и проявляется звериная фашистская сущность киевского режима», — подчеркнул парламентарий.

Ивлев добавил, что власти Украины делают все, чтобы добиться как можно большего вовлечения стран НАТО и США в противостояние с Россией.

«НАТОвская авиация дальней радиолокационной разведки уже давно сканирует не только Крымский полуостров, но и другие российские регионы на глубину до 500 километров и передает картинку в генштаб ВСУ», — обратил внимание депутат. Он отметил, что Киев уже, вопреки заявлением, направляет ракетно-бомбовые удары по населенным пунктам России, множа жертвы среди мирного населения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский впервые признал действия Вооруженных сил руспублики (ВСУ) в Курской области. Он поручил подготовить план для разрешения ударов по России дальнобойным оружием.

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