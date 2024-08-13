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17:27, 13 августа 2024Бывший СССР

В Херсоне сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Мрочко: в Херсоне поврежден участок высоковольтной сети
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщает назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.

По его словам, повреждения получил участок высоковольтной сети, снабжающий электричеством микрорайон Корабел. Чиновник также отметил, что для восстановительных работ потребуется привлекать энергетиков из регионов Украины.

Ранее сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич сообщал, что украинские власти объявили обязательную эвакуацию в ряде районов Херсона, в частности — в Днепровском, Шуменском и Гидропарке.

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      Алевтина Запольская
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