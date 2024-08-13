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06:39, 13 августа 2024Бывший СССР

В Херсоне объявили обязательную эвакуацию населения

Сенатор Кастюкевич: в нескольких районах Херсона объявили обязательную эвакуацию
СюжетПенсионный возраст:

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Обязательная эвакуация населения была объявлена в ряде районов временно оккупированного ВСУ города Херсон. Об этом рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, пишет РИА Новости.

«В Херсоне оккупационные власти объявили обязательную эвакуацию. В сообщениях, которые приходят мне из русского города Херсона, говорится, что объявления соответствующего характера уже несколько дней крутят по радио», — отметил он.

По словам Кастюкевича, под обязательную эвакуацию попали Днепровский, Шуменский районы и Гидропарк. При этом люди не хотят покидать свои дома. Они говорят, что хуже, чем они чувствуют себя с момента прихода в город сил ВСУ, уже вряд ли будет, резюмировал сенатор.

Ранее Игорь Кастюкевич сообщил, что в подконтрольном Киеву Херсоне начали отлавливать пенсионеров и хронически больных в рамках насильственной мобилизации в Вооруженные силы Украины. По словам сенатора, украинские военкомы «дежурят» в поликлиниках, где рекомендуют пациентам — мужчинам пенсионного возраста — идти не к терапевту, а на медкомиссию.

Второго августа сообщалось, что в подконтрольном украинским властям Херсоне был поврежден энергетический объект. В результате в некоторых местах пропало электричество на несколько минут.

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      Марина Совина
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