В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелась многоэтажка

Филипчук: в Каховке после удара ВСУ загорелся девятиэтажный жилой дом

В Каховке Херсонской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой девятиэтажный дом. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово», — написал он.

Чиновник также подчеркнул, что не знает подробностей произошедшего.

Ранее украинские военные атаковали автобус с людьми в Лисичанске в Луганской народной республике. По словам главы региона Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 28 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом. Кроме того, один человек не пережил удар ВСУ.

