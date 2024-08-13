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20:11, 13 августа 2024Бывший СССР

В Херсонской области из-за удара ВСУ загорелась многоэтажка

Филипчук: в Каховке после удара ВСУ загорелся девятиэтажный жилой дом

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kherson region / Reuters

В Каховке Херсонской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся жилой девятиэтажный дом. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своем Telegram-канале.

«Прилет. В очередной раз террористические подразделения ВСУ обстреливают жилые дома мирных жителей. Загорелся девятиэтажный жилой дом на Светлово», — написал он.

Чиновник также подчеркнул, что не знает подробностей произошедшего.

Ранее украинские военные атаковали автобус с людьми в Лисичанске в Луганской народной республике. По словам главы региона Леонида Пасечника, в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 28 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом. Кроме того, один человек не пережил удар ВСУ.

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      Александр Курбатов
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