ВСУ ударили кассетным боеприпасом по полному пассажиров автобусу в ЛНР

Пасечник: ВСУ атаковали автобус с людьми в Лисичанске, один человек погиб

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с людьми в Лисичанске Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«Украинские националисты сегодня атаковали Лисичанск, применив боеприпас кассетного типа. Под удар врага попал автобус с людьми. Один человек погиб», — написал Пасечник.

По словам главы ЛНР, в результате удара ВСУ по автобусу пострадали 28 человек. Шестеро из них находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 12 — в тяжелом. Им оказывают помощь врачи, на месте также работают все экстренные службы.

9 августа стало известно об ударе четырех беспилотников ВСУ по многоквартирному дому в Шебекино Белгородской области. Об атаке украинских военных сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что после этого в нескольких квартирах произошел пожар.

